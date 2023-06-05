5 июня, 14:40

Глава IATA выразил желание об открытии воздушного пространства России для всех

Как сообщило агентство Reuters, Вилли Уолш также отметил, что для этого сначала "необходимо найти политическое решение" конфликта на Украине

ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Представители Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) хотели бы, чтобы российское воздушное пространство снова стало открытым для всех участников рынка международных авиаперевозок. С таким заявлением выступил в понедельник глава организации Вилли Уолш, сообщило агентство Reuters.

Уолш также отметил, что для этого сначала "необходимо найти политическое решение" конфликта на Украине. В связи с этим в IATA "не ожидают" открытия российского воздушного пространства "в ближайшей перспективе".

28 февраля 2022 года РФ закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие их воздушного пространства для российских самолетов. Как уточняет в понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на представителей отрасли, необходимость облета территории России привела к тому, что рейсы из Европы в Азию занимают теперь в среднем на два-три часа больше. 

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