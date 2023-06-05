В Минсельхозе Польши подтвердили продление Еврокомиссией запрета на импорт зерна с Украины

Глава ведомства Роберт Телус при этом признал, что решение Брюсселя пока "не утверждено и не опубликовано"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус подтвердил, что Европейская комиссия (ЕК) приняла решение продлить до середины сентября запрет импорта с Украины зерновых в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции в Варшаве.

"У нас уже есть информация, что ЕК продлила запрет ввоза зерна [с Украины]", - отметил он. В то же время решение Брюсселя пока "не утверждено и не опубликовано", признал министр. По его словам, под запрет также попадет зерно, контракты на поставки которого были заключены до 2 мая.

Польский министр также сожалеет, что запрет продлен только до середины сентября. "Мы продолжим переговоры с ЕК, чтобы ограничение распространялось не только до 15 сентября, но и позднее", - отметил он.

Ранее аграрии Польши неоднократно жаловались властям на то, что украинское зерно, поставляемое в Польшу и предназначенное для транзита в третьи страны, оседает на польской территории, создавая конкуренцию для местного производства. Подобные претензии высказывали и работники отрасли сельского хозяйства некоторых других стран Центральной и Восточной Европы. В середине апреля Польша запретила экспорт в страну аграрной продукции с Украины. Аналогичное решение приняли еще четыре страны ЕС - Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. 2 мая ЕК запретила по 5 июня экспорт зерна с Украины в эти пять государств, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС.

Для ЕК, которая является регулятором единого рынка ЕС, принципиально важно, чтобы любые меры по управлению этим рынком или его сегментами исходили только от Брюсселя. В противном случае это подрывает полномочия главного исполнительного органа ЕС и создает опасный прецедент.

Украинские власти называют запрет на экспорт нарушением прежних договоренностей и призывают ЕС отменить его.