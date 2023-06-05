5 июня, 16:30

Таджикистан призвал страны региона укреплять сотрудничество в сфере водопользования

Президент страны Эмомали Рахмон отметил, что сотрудничество в области водно-энергетических ресурсов находится под постоянным вниманием глав государств Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал укреплять взаимодействие между странами - членами Международного фонда спасения Арала (МФСА). Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам его встречи с членами правления фонда.

По ее данным, Рахмон отметил, что сотрудничество в области водно-энергетических ресурсов находится под постоянным вниманием глав стран Центральной Азии. Сообщается, что в этом контексте он предложил укреплять сотрудничество в области использования водных ресурсов, особенно в сфере сельского хозяйства, внедрения водосберегающих технологий и методов ирригации, а также координацию и взаимодействие в этой сфере.

Отмечается, что на встрече было уделено внимание вопросу активизации работы с инвесторами и партнерами по развитию, проявляющими интерес к МФСА.

МФСА создан главами государств Центральной Азии в 1993 году для преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря, ситуация вокруг которого считается одной из крупнейших экологических катастроф ХХ века. С 2020 года в фонде председательствует Таджикистан, а президентом МФСА избран Рахмон. В понедельник в Душанбе состоялось заседание правления фонда. Во вторник начнет работу Международная конференция "Центральная Азия: на пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института", на которой ожидается выступление таджикского лидера. 

Теги:
ТаджикистанРахмон, Эмомали
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