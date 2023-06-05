5 июня, 14:47,
обновлено 5 июня, 15:08

В России заблокировали оборот продукции производителя "Мистер сидр"

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Росалкогольрегулирование запретило отгрузки и поставки товаров ООО "Анди"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки продукции производителя "Мистер сидр" - ООО "Анди" на всей территории России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в ЕГАИС заблокированы отгрузки и поставки этой продукции.

Ранее в понедельник стало известно о случаях отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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