В России заблокировали оборот продукции производителя "Мистер сидр"

Росалкогольрегулирование запретило отгрузки и поставки товаров ООО "Анди"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки продукции производителя "Мистер сидр" - ООО "Анди" на всей территории России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в ЕГАИС заблокированы отгрузки и поставки этой продукции.

Ранее в понедельник стало известно о случаях отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии.