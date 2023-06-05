В России с помощью инфраструктурных кредитов обновили 1 тыс. единиц транспорта

В 16 регионов поступило 442 автобуса, 130 троллейбусов, 105 трамваев, 336 вагонов метро и 7 составов Московских центральных диаметров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. единиц транспорта обновили в регионах России с помощью программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"С помощью программы инфраструктурных бюджетных кредитов, оператором которой является публично-правовая компания "Фонд развития территорий", в России обновили более 1 000 единиц транспорта", - сказано в сообщении.

По словам Хуснуллина, за счет средств ИБК в 16 регионов страны поступило 442 автобуса, 130 троллейбусов, 105 трамваев, 336 вагонов метро и 7 составов Московских центральных диаметров (МЦД). "Программа инфраструктурных бюджетных кредитов дает огромный толчок для развития регионов. Благодаря этому инструменту в регионах строятся социальные объекты, создается коммунальная и дорожная инфраструктура. Еще одно важное направление - обновление общественного транспорта", - приводит слова вице-премьера пресс-служба кабмина.

Всего с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов до конца 2025 года будет закуплено порядка 600 автобусов, 400 троллейбусов, 280 трамваев, 470 вагонов метро и 35 составов МЦД. Дополнительно к этому в 2023 году на обновление автобусных парков в муниципалитетах направят 50 млрд рублей в виде специальных казначейских кредитов, которые являются продолжением программы ИБК.

По словам гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, больше всего транспортных средств - для вагонов метро и составов МЦД - получила Москва. "Кроме того, в Калужской области с помощью средств ИБК закупили 92 новых автобуса, 56 троллейбусов поступили в Волгоград и 68 трамваев - в Челябинск. Благодаря этой работе люди получают комфортный современный транспорт, в муниципалитетах появляются новые удобные маршруты, улучшается транспортная доступность районов", - приводятся его слова в сообщении.

Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов, выполняющий задачи инициативы социально-экономического развития правительства "Инфраструктурное меню", позволяет строить в регионах дороги, объекты социального назначения, обновлять коммунальную инфраструктуру и общественный транспорт. Всего объем ИБК на 2021-2025 годы составлял 1 трлн рублей. Дополнительно к ним президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 250 млрд рублей в 2023 году. Сверх этого запланировано 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта.