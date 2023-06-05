"Русал" может не выплатить дивиденды по итогам 2022 года

Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании.

Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.

"В текущих неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании относительно высока. При этом компания сохраняет свои планы по масштабной инвестиционной программе, в том числе по экологической модернизации своих заводов", - сообщил ТАСС представитель "Русала".

Годовое общее собрание акционеров "Русала" состоится 28 июня в очной форме в Калининграде. В повестку, кроме вопроса о дивидендах, включены стандартные вопросы об утверждении годового отчета, финотчетности, избрании совета директоров. Реестр акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании, закрывается 5 июня.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.