Экс-глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков возглавит Lamoda

СЕО Lamoda Джери Калмис решил покинуть компанию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главным исполнительным директором (CEO) Lamoda с 1 июля 2023 года станет Максим Гришаков, ранее возглавлявший "Яндекс.Маркет" и Hoff. Джери Калмис принял решение покинуть компанию, сообщили в пресс-службе Lamoda.

"СЕО Lamoda Джери Калмис принял решение покинуть компанию с 1 июля 2023 года. 1 июля компанию в роли СЕО возглавит Максим Гришаков", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, Калмис возглавил Lamoda в 2020 году, и, как отмечается, под его руководством компания стала "стабильно растущим прибыльным бизнесом с положительным денежным потоком".

Гришаков ранее возглавлял "Яндекс.Маркет", Hoff, Kimberly Clark, Spar Retail, а также был генеральным директором российского подразделения "Ригли" (производитель жевательной резинки), а позже руководил ее мексиканским подразделением.