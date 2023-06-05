Бывший автозавод Nissan в России переименовали в "Лада Санкт-Петербург"

Автоконцерн планирует запустить производство на петербургской площадке 14 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, утвердившее переименование бывшего завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"). Постановление разрешает использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО "Лада Санкт-Петербург".

"Разрешить в обществу с ограниченной ответственностью "Ниссан Мануфэкчуринг Рус" включить в свое официальное наименование Санкт-Петербург", - говорится в тексте постановления городского правительства.

Ранее "Автоваз" внес предложение о том, чтобы бывший завод Nissan, который ранее перешел к этому производителю, получил новое название - "Лада Санкт-Петербург".

Автоконцерн планирует запустить производство на своей петербургской площадке 14 июня. Первой моделью, которую "Автоваз" выпустит на бывшем заводе Nissan в июне 2023 года, будет Lada X-Cross 5, в течение двух лет компания выпустит еще две новые модели.

В феврале компания объявила о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, переданного ранее японским производителем в собственность РФ, за €1. Объем выпуска автомобилей в 2023 году на площадке может составить до 10 тыс. Всего в этом году "Автоваз" намерен произвести более 400 тыс. автомобилей.