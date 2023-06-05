Наследный принц Саудовской Аравии анонсировал проект по приватизации спортивных клубов

Авторы проекта считают, что это увеличит рыночную стоимость футбольных клубов страны примерно до $2,1 млрд, а также позволит национальному чемпионату войти в десятку ведущих футбольных лиг мира

ДУБАЙ, 5 июня. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в рамках программы "Видение-2030", направленной на диверсификацию экономики королевства, анонсировал новый инвестиционный проект, который предполагает приватизацию спортивных клубов. Об этом в понедельник сообщило Саудовское агентство печати.

Для реализации проекта власти Саудовской Аравии разрешат частным компаниям инвестировать в спортивные команды в обмен на передачу права собственности. Начиная с четвертого квартала 2023 года крупный бизнес может приватизировать некоторые саудовские клубы.

Как отмечается в сообщении агентства, проект нацелен на расширение инвестиционных возможностей в спортивном секторе, а также на повышение конкурентоспособности саудовских клубов и качества их инфраструктуры. По оценке авторов проекта, он позволит увеличить рыночную стоимость футбольных клубов страны до 8 млрд риалов (около $2,1 млрд), а также предоставит возможность национальному чемпионату войти в десятку ведущих футбольных лиг мира.

4 июня саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" достиг соглашения с французским нападающим Каримом Бензема о заключении контракта. По данным телеканала "Аль-Ихбария", контракт с 35-летним игроком будет рассчитан на два сезона. Команда в прошедшем сезоне стала чемпионом Саудовской Аравии, опередив в турнирной таблице национального первенства "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду.