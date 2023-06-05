Пакистан надеется на подписании соглашения с МВФ о финансировании в июне

Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф сообщил, что Исламабад полностью удовлетворил все предварительные условия для получения оставшейся суммы в размере около $2,7 млрд из пакета помощи в $7 млрд

ИСЛАМАБАД, 5 июня. /ТАСС/. Пакистан рассчитывает, что соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) на уровне персонала о продолжении программы финансирования будет подписано в этом месяце. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству Anadolu пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

"Мы все еще очень надеемся, что программа МВФ по финансированию Пакистана будет выполнена до 30 июня, когда истекает срок ее осуществления. Я ожидаю, что в этом месяце у нас будут хорошие новости о подписании соответствующего соглашения с фондом", - сказал премьер-министр.

По его словам, Исламабад полностью удовлетворил все предварительные условия МВФ для получения оставшейся суммы в размере около $2,7 млрд из пакета помощи в $7 млрд. "Все без исключения требования МВФ в качестве предварительных условий были выполнены, - заявил Шариф. - Но в случае отказа кредитора от помощи у Пакистана есть запасной план для выхода из сложившейся трудной ситуации с помощью дружественных стран".

Пакистан должен в этом году выплатить $25 млрд в счет погашения долга по внешним кредитам. В настоящее время валютные резервы Центробанка страны составляют $4,4 млрд, и как считают эксперты, без финансовой помощи МВФ Пакистану будет трудно избежать дефолта.

Выполнение текущей программы МВФ по предоставлению Пакистану помощи на сумму более $7 млрд было сорвано во время управления страной администрации бывшего премьер-министра Имрана Хана. Усилия нынешнего правительства по ее возобновлению до сих пор не принесли результата.

Программа финансовой помощи южноазиатскому государству была одобрена руководством МВФ 3 июля 2019 года. Семь траншей МВФ, ранее предоставленных Исламабаду, составили в общей сложности $4,2 млрд. С января продолжается девятый обзор выполнения Пакистаном требований фонда, состоящих в структурном реформировании государственной финансовой системы и экономики.