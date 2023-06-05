В Новодвинской крепости в Архангельске летом намерены восстановить укрепление набережной

В июне будут также выполнены противоаварийные работы по восстановлению временной кровли здания офицерского корпуса

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Укрепление исторической набережной и дренажную систему будут восстанавливать летом 2023 года в Новодвинской крепости на острове Бревенник в Архангельске, сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве культуры Архангельской области. В первой морской крепости России начались реставрационные работы.

"Запланированы работы по понижению уровня грунта до поверхности культурного слоя (ликвидация техногенного слоя грунта, образовавшегося за советский период), восстановят укрепление исторической набережной и работу дренажной системы. В рамках федеральной целевой программы "Развитие культуры" на эти работы выделено 54,5 млн. рублей. По контракту работы планируется завершить осенью 2024 года", - сказали в пресс-службе.

В июне будут также выполнены противоаварийные работы по восстановлению временной кровли здания офицерского корпуса Новодвинской крепости: будет заменена стропильная система, установлена новая обрешетка и кровельное покрытие. "На недавнем выездном совещании с подрядчиками обсудили первоочередные противоаварийные работы и вопросы проектирования входной группы и Комендантского корпуса, согласовали графики работ, - приводит пресс-служба слова министра культуры области Оксаны Светловой. - Реставрация позволит жителям и гостям города прикоснуться к историко-культурному наследию нашего региона и почувствовать сопричастность к тем событиям, которые происходили здесь".

Подготовительные работы прошли летом 2022 года. На территории Новодвинской крепости работал межрегиональный студенческий отряд. 70 студентов из 6 регионов убирали растительность, очищали территорию крепости от мусора, разбирали старые постройки, не представляющие исторической ценности, составляли схемы и чертежи местности.

Новодвинская крепость - это первая каменная бастионная крепость в России, прообраз Петропавловской, заложенная по указу Петра I. В 1701 году у стен еще недостроенной крепости был разгромлен авангард шведской эскадры. В советское время на территории находился спецзавод НКВД СССР "Конвейер", а затем промзона исправительной колонии. С 2007 года Новодвинская крепость находится на балансе Архангельского краеведческого музея и является памятником федерального значения. Она включена Министерством культуры РФ в список объектов, подлежащих первоочередной реставрации.