5 июня, 16:02

Кабмин считает целесообразным подписать соглашение по антифроду среди стран СНГ

Документ согласовали МИД РФ и Минэкономразвития, а также предварительно проработали со странами Содружества независимых государств

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ приняло предложение Минцифры РФ о подписании меморандума о сотрудничестве стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) в области противодействия мошенничества (антифрод) на сетях электросвязи и сочло целесообразным подписать его на заседании совета глав правительств союза. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что предложение согласовано также с МИД РФ и Минэкономразвития, а также предварительно проработано со странами СНГ. Меморандум, согласно распоряжению, должен быть подписан на заседании совета глав правительств СНГ. 

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