Московские экспортеры провели более 60 переговоров с арабскими партнерами

В байерской программе приняли участие разработчик современной продукции по обеспечению антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Компании из Москвы провели более 60 переговоров с партнерами на Ближнем Востоке в рамках бизнес-миссии, которая состоялась в конце мая. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"При поддержке специалистов Центра "Моспром" шесть столичных промышленных компаний стали участниками международной бизнес-миссии в Саудовскую Аравию. Она прошла в рамках выездного экспортного форума "Иннопром" с 29 по 31 мая. <…> Московские компании провели более 60 переговоров с крупнейшими зарубежными байерами и дистрибьюторами на Ближнем Востоке", - сказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.

По его словам, в рамках бизнес-миссии предприятия встретились с представителями компаний Саудовской Аравии, установили новые контакты, провели первичные переговоры с потенциальными партнерами, а также повысили узнаваемость своего бренда в этом регионе.

В байерской программе приняли участие разработчик современной продукции по обеспечению антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, силовых и контрольных кабелей, продукции в области распознавания лиц, а также производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. Кроме того, компании посетили главную пленарную сессию с участием руководителей Минпромторга России, Министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и различные тематические сессии.

"В рамках программы удалось решить ключевые вопросы сотрудничества и выработать стратегию интеграции компании на рынок Саудовской Аравии. Были проведены встречи с представителями целевых компаний, готовых взять продукцию нашего предприятия в ассортимент, также с рядом компаний рассматривается возможность совместного производства. Бизнес-миссия дала нам возможность посетить ряд клиник, в которых может быть представлена наша продукция", - отметила руководитель по международному развитию компании "Мезоформула" Елена Лутаева.