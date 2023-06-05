УФНС Липецкой области привлекли в качестве третьего лица к иску к Roshen

Сумма иска 892,8 млн рублей

ТАСС, 5 июня. Арбитражный суд Липецкой области на заседании по иску о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко привлек в качестве третьего лица Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Липецкой области. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель суда.

"Суд вынес определение о привлечении по делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, УФНС по Липецкой области, предложил представить им некоторые документы: справки о счетах истца и ответчика, сведения об основных средствах ЛФК Roshen и так далее", - сообщила она.

По данным представителя Арбитражного суда региона, прокуратура, которая тоже является третьим лицом по делу, на заседании в понедельник попросила дать время для того, чтобы представить свою позицию, поэтому заседание отложили на 10 июля.

Общество с ограниченной ответственностью Roshen 12 января 2023 года обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к акционерному обществу "Липецкая кондитерская фабрика Roshen о взыскании 892,8 млн рублей, так как между ними с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа, но заемщик деньги вернул лишь частично. В январе 2022 года в адрес ЛКФ Roshen направлена претензия с требованием оплатить сумму задолженности, но ответчик долг не погасил, в связи с чем истец обратился в суд. К участию в деле в качестве третьего лица также привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

История Roshen

Липецкая фабрика Roshen ведет серию дел о начислении ей НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое проводила нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Корпорация Roshen ведет процессы с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. С тех пор оспариваемая по всем делам общая сумма выросла до 1 млрд рублей.

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, она включает несколько кондитерских фабрик. С 2015 года в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке: склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники этой фабрики уволены, производство закрыто.