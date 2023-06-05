Noventiq назначил нового главного технического директора

Он будет, в частности, курировать комплексную разработку технологий и платформ, ориентированных на клиента, а также руководить развитием интеллектуальной собственности Noventiq, платформ автоматизации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Атул Ахуджи, работавший ранее в Microsoft, назначен на пост главного технического директора Noventiq, говорится в сообщении компании.

"Компания Noventiq, глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности, объявила сегодня о назначении Атула Ахуджи своим главным техническим директором", - говорится в сообщении.

Ахуджи работал в американских компаниях Microsoft, Citrix и индийской IТ-компании Tata Infotech, а также девять лет проработал в Noventiq, отметили в компании, не уточнив раннюю должность. В качестве технического директора он будет курировать комплексную разработку технологий и платформ, ориентированных на клиента, а также руководить развитием интеллектуальной собственности Noventiq, платформ автоматизации и тесно сотрудничать с подразделениями организации, занимающимися обработкой данных и искусственным интеллектом.

Как технический директор Noventiq, Ахуджи будет подчиняться непосредственно генеральному директору Noventiq Эрве Тесслеру.

Оборот Noventiq в 2022 году составил около $1,6 млрд. 6,4 тыс. сотрудников Noventiq работают почти в 60 странах Азии, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки.