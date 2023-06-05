В "Ситимобил" прокомментировали запрет таксистам-физлицам работать более 12 часов в сутки

По словам управляющего директора сервиса Дмитрия Коваленко, более 3 млн россиян могут отказаться от подработки в такси по новым правилам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 3 млн россиян могут отказаться от работы в такси в качестве способа дополнительного заработка после вступления в силу постановления правительства РФ, согласно которому с 1 сентября водители такси не смогут работать более 12 часов в сутки. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор сервисов для заказа такси "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко.

Постановление о запрете таксистам-физлицам работать более 12 часов в сутки было опубликовано 2 июня. При этом уточняется, что если ежедневная продолжительность не может быть соблюдена, то допускается суммированный учет рабочего дня, при котором "продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов". Допускается увеличение этого времени, но не более чем на два часа в целях "завершения заказа легкового такси". Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.

"В большинстве регионов подавляющее большинство водителей работают в такси на подработке - берут заказы по пути на работу и в выходные. Неизвестно, будут ли они оформлять лицензию, переклеивать автомобили и приобретать на них полноценную страховку ОСАГО для такси, стоимость которой превышает обычную. По нашим оценкам, более 3 млн человек могут остаться без возможности дополнительного заработка", - сказал Коваленко.

Он уточнил, что если "подработчики" будут вынуждены уйти из такси, это также приведет к росту тарифов и сокращению числа количества доступных автомобилей - это и позволит тем, кто выбрал работу в такси как основную, зарабатывать за отведенные 12 часов.

На момент публикации в пресс-службе "Яндекс такси" не ответили на запрос ТАСС.