Судебное заседание по иску "Газпромбанка" к "Мечелу" назначили на 17 июля

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство о привлечении в качестве третьего лица банка "БНП Париба Банк"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство "Мечела" о привлечении в качестве третьего лица банка "БНП Париба Банк" и назначил судебное заседание по иску "Газпромбанка" к "Мечелу" и "Челябинскому металлургическому комбинату" (ЧМК, входит в "Мечел") на 11,94 млрд рублей на 17 июля, передал корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе предварительного заседания суд отказал в привлечении в качестве третьего лица к делу банка "БНП Париба Банк" и удовлетворил ходатайство "Газпромбанка" о приобщении к делу дополнительных материалов, среди которых - кредитный договор.

Позиция "Мечела"

"В сентябре 2010 года у ЧМК с банком "БНП Париба Банк" был заключен кредитный договор. <...> ЧМК - заемщик, был заключен договор гарантии с ПАО "Мечел", соответственно ПАО "Мечел" - поручитель по кредитному договору" - сообщил представитель "Мечела" в ходе судебного заседания. Таким образом, по его словам, банк "БНП Палиба Банк" является кредитором ПАО ЧМК и ПАО "Мечел" по этим сделкам.

"Из искового заявления следует, что в связи с заключением банком "БНП Париба Банк" и "Газпромбанком" договора участия финансирования, к "Газпромбанку" по какой-то причине перешли права кредитора", - отметил представитель "Мечела".

Согласно позиции "Мечела", непривлечение банка "БНП Париба Банк" к участию в процессе затрагивает как права "Мечела", так и права ЧМК. "По кредитному договору у нас установлена подсудность в Лондонском международном третейском суде, и ничего не мешает банку "БНП Париба Банк" при непривлечении обратиться в Лондонский арбитраж за взысканием данных денежных средств. Иными словами, может произойти такая ситуация, с ПАО "Мечел" и ЧМК будет взыскана задолженность дважды: в российском суде и в английском суде", - сказал он.

Позиция "Газпромбанка"

Согласно позиции "Газпромбанка", основания для привлечения третьего лица, обусловленные законом, не выполняются, а денежные средства должны вернуться исключительно "Газпромбанку". "Те деньги, которые ЧМК направляет в счет погашения задолженности по кредитной линии А, должны были в последующем направлены в адрес "Газпромбанка", - сообщил в ходе заседания представитель "Газпромбанка".

3 апреля 2023 года "Газпромбанк" подал два иска к горно-металлургической компании "Мечел" и "Управляющей компании Мечел-Сталь". Согласно одному из них, сумма исковых требований Газпромбанка составляет 11,94 млрд рублей, детали другого иска не раскрываются.

О реструктуризации задолженности "Мечела"

В результате обвала мировых цен на уголь, начавшегося во второй половине 2012 года, группа "Мечел" стала испытывать серьезные сложности с обслуживанием своих кредитных обязательств и в течение 2015-2017 годов вела интенсивные переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Крупнейшими кредиторами "Мечела" стали "Газпромбанк" и ВТБ.

В 2020 году "Мечел" договорился о реструктуризации задолженности перед своими крупнейшими кредиторами на 10 лет. Тогда же "Мечел" закрыл сделку по продаже компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна своей доли в размере 51% в компаниях Эльгинского угольного комплекса - "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел транс Восток" - за 89 млрд рублей. Главным условием стало направление выручки от продаж доли в Эльге на погашение задолженности перед двумя банками - ВТБ и "Газпромбанком" - пропорционально их доле в задолженности "Мечела".

Общая сумма долга после реструктуризации составила примерно 335 млрд рублей, уточняли тогда в "Мечеле". Общая сумма реструктурированных обязательств перед "Газпромбанком" и банком ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составляла 237 млрд рублей.

По соглашениям с кредиторами, срок погашения долгов в 2020 году был продлен на семь лет без предоставления отсрочки погашения основного долга - до 2027 года. В случае отсутствия нарушения платежных обязательств в течение этих семи лет, срок погашения кредитов продлевается дополнительно на три года - до 2030 года.