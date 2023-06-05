В ООН прокомментировали слова Вершинина об отсутствии перспектив продления зерновой сделки

Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН продолжает переговоры с Россией и Украиной

ООН, 5 июня. /ТАСС/. ООН продолжает переговоры с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Вершинина о том, что Россия не видит перспектив ее продления.

"Дискуссии продолжаются. Они продолжаются постоянно с нашими партнерами в рамках Совместного координационного центра, в том числе с Россией и Украиной. Как мы неоднократно говорили, черноморская зерновая инициатива имеет критическое значение для решения проблемы цен на продовольствие в глобальном масштабе, как и меморандум о понимании, подписанный нами с Россией", - сказал он.

Дюжаррик при этом отметил, что не будет напрямую отвечать Вершинину.

Представитель ООН уточнил, что продолжаются также дискуссии по поводу запуска аммиакопровода Тольятти - Одесса. "Договоренности на этот счет должны, конечно, обсуждаться между сторонами, но я не намерен говорить о каких-либо предварительных условиях", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения, что Киев выдвигает дополнительные условия для запуска работы аммиакопровода, например расширение числа портов, участвующих в зерновой сделке.

Ранее Вершинин заявил журналистам, что Россия не видит перспектив продления зерновой сделки после 18 июля, но продолжает консультации с представителями ООН.