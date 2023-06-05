Саудовская Аравия разрешила приватизацию четырех футбольных клубов

Речь идет о клубах "Аль-Ахли", "Аль-Иттихад", "Аль-Наср" и "Аль-Хилал"

ДУБАЙ, 5 июня. /ТАСС/. Четыре футбольных клуба из Саудовской Аравии - "Аль-Ахли", "Аль-Иттихад", "Аль-Наср" и "Аль-Хилал" - преобразованы в компании для дальнейшей приватизации в рамках инвестиционного проекта, который в понедельник анонсировал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом говорится в заявлении Суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF).

Как следует из документа, PIF будет владеть 75%-ной долей в каждом из четырех клубов. Оставшаяся 25%-ная доля в структуре собственности "Аль-Ахли", "Аль-Иттихад", "Аль-Наср" и "Аль-Хилал" перейдет в отдельный некоммерческий фонд, созданный для каждого из клубов.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в рамках программы "Видение-2030", направленной на диверсификацию экономики королевства, анонсировал новый инвестиционный проект, который предполагает приватизацию спортивных клубов. По оценке авторов проекта, он позволит увеличить рыночную стоимость футбольных клубов страны до 8 млрд риалов (около $2,1 млрд), а также предоставит возможность национальному чемпионату войти в 10 ведущих футбольных лиг мира.

4 июня саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" достиг соглашения с французским нападающим Каримом Бензема о заключении контракта. По данным телеканала Al-Ekhbariya, контракт с 35-летним игроком будет рассчитан на два сезона. Команда в прошедшем сезоне стала чемпионом Саудовской Аравии, опередив в турнирной таблице национального первенства "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду.