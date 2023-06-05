Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,30-0,93%

Курс доллара уменьшился на 0,55%, евро - на 0,62%, юань - на 0,1%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник был во власти продавцов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,93%, до 2 694,14 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,30%, до 1 048,37 пункта. Курс доллара уменьшился на 0,55%, до 80,95 рубля, евро - на 0,62%, до 86,79 рубля, юань - на 0,1%, до 11,37 рубля.

"Поддержкой российским активам выступал ценовой оптимизм в нефти, а давление оказали укрепление рубля и обострение геополитического фона", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В воскресенье участники ОПЕК+ продлили действие соглашения о сокращении добычи до конца 2024 года с учетом недавнего добровольного снижения производства несколькими странами. При этом Саудовская Аравия в июле дополнительно добровольно снизит добычу с 10 до 9 млн б/с. "Это сокращение может ускорить переход рынка к состоянию дефицита во второй половине 2023 года. Решения альянса вызвали позитивный отклик в ценах на нефть", - пояснил Бахтин.

Проблема повышения потолка госдолга в США более не стоит на повестке - мировые рынки вздохнули с облегчением. Тем не менее, после обеда на зарубежных площадках также прокатилась волна фиксации прибыли. При этом майский индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг еврозоны (55,1 п.) вышел немного хуже ожиданий (55,9 п.) и апрельских 56,2 п., тем не менее показатель остался в зоне роста (более 50 п.). Аналогичный PMI в США также немного уступил прогнозу, но, как и в Европе, остался в положительной зоне (54,3 п.), также рассказал эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста понедельника на российском фондовом рынке оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (+14,5%), вероятно, "на появившихся в соцсетях слухах - то о возможной выплате дивидендов за 2022 год, то о смене компанией юридического адреса с кипрского на российский", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались бумаги горнодобывающей группы Polymetal (-6,2%) после выхода сообщения о том, что несколько топ-менеджеров покинули компанию из-за ранее введенных санкций, добавила эксперт.

Прогноз на завтра

Во вторник краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей представит EIA, будет опубликована статистика по объему розничных продаж в еврозоне за апрель. Годовые собрания акционеров проведут "Норникель" и "Полюс", рассказал Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 6 июня - 2 650 - 2 750 пунктов, по курсу доллара - 79,5-81,5 рублей. По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться также в коридоре 2 650 - 2 750 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 80-82 рублей, евро/ рубль - 86-88 рублей, и юань/рубль - в коридоре 11,2-11,6 рублей.