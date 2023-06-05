Додон считает, что население Молдавии зимой втрое переплачивало за газ

Бывший президент республики назвал причиной произошедшего некомпетентность руководства страны

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Население Молдавии прошедшей зимой втрое переплачивало за газ из-за некомпетентности властей. Об этом заявил бывший президент страны Игорь Додон в эфире телеканала N4, комментируя заявление главы государства Майи Санду, что тарифы на газ в ближайшее время будут снижены.

"Тариф на газ нужно было снизить давно, а предложенная цена в 16,5 леев (около $0,9) за кубометр - слишком завышена. Я уже говорил, что этой зимой за газ все мы платили трижды. У нас украли больше, чем миллиард леев (около $600 млн). Сегодня газ на бирже стоит $250-260. Во времена нашего правления при такой же цене тариф был 4,60 лея (около $0,25) за куб, а во времена их правления - 16,50? Это просто издевательство", - сказал Додон.

Он предположил, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, который занимался в правительстве вопросами энергетики, а теперь перешел работать в аппарат президента, убедил Санду "купить зимой в большом количестве дорогой газ, хотя все говорили, что весной он подешевеет".

"Или она не понимала, что происходит, или, если понимала и взяла самого "большого комбинатора" с собой в президентуру, значит, Майя Григорьевна в теме и доле. Этим вопросом должны заниматься прокуроры. Почему из-за чьих-то комбинаций мы должны платить такую высокую цену за газ? Сегодня тариф должен быть 7-8 леев (около $0,4-0,5) не больше", - подчеркнул Додон, который в прошлом занимал пост вице-премьера курирующего экономику.

О кризисе в республике

В понедельник утром Санду заявила о снижении цен на газ, а российско-молдавская компания "Молдовагаз" запросила у национального регулятора снижение тарифа для конечных потребителей на 36% из-за сокращения стоимости импортируемого топлива в страну, сообщил ее глава Вадим Чебан в Telegram-канале. Сейчас тариф за газ составляет 29 леев (около $1,6).

Республика переживает энергетический кризис из-за семикратного увеличения стоимости цен на газ и в четыре раза на электроэнергию за два последних года. Это спровоцировало инфляцию, которая превысила 30% в годовом исчислении.

С лета прошлого года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Со своей стороны, Санду заявила, что высокие тарифы на энергоносители были платой за энергетическую независимость от России и обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота.