В МВФ считают, что ИИ может повысить темпы роста производительности труда

Они замедляются уже более 10 лет, отметили в Международном валютном фонде

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) может помочь увеличить темпы роста производительности труда в мире, которые замедляются уже более 10 лет. Об этом заявила в понедельник первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, выступая на конференции в Университете Глазго.

По ее словам, "рост производительности труда в мире замедляется уже более 10 лет, что подрывает повышение уровня жизни". "ИИ, безусловно, может помочь переломить эту тенденцию. Мы можем предвидеть мир, в котором он будет способствовать экономическому росту и приносить пользу работникам", - подчеркнула Гопинат. Так, продолжила она, ИИ "может существенно повысить производительность труда" за счет автоматизации определенных задач. "Когда машины будут выполнять рутинные и повторяющиеся задачи, люди смогут уделять больше времени тому, что делает нас уникальными: быть творческими новаторами и решать проблемы", - подчеркнула замглавы МВФ.

Она привела прогнозы американского банка Goldman Sachs, согласно которым "ИИ может увеличить мировые объемы производства на 7%, или примерно на $7 трлн, в течение десятилетия, что больше, чем совокупный размер экономик Индии и Великобритании". Впрочем, как подчеркнула Гопинат, "далеко не факт, что такие значительные достижения будут реализованы".

По ее словам, "ИИ может беспрецедентно изменить рынок труда". "Несмотря на потенциал ИИ, мы должны проанализировать широкий негативный эффект, который он может оказать на занятость, и социальные потрясения, которые он может вызвать", - подчеркнула замглавы фонда. По ее мнению, международному сообществу "срочно нужны эффективные, продуманные нормативные акты, которые обеспечат применение ИИ на благо общества". Так, пояснила Гопинат, ИИ "опирается на существующие данные и, следовательно, может воспроизводить заложенные в них предрассудки", при этом "некоторые модели продемонстрировали склонность уверенно отстаивать ложную информацию". "Если мы уступим ИИ контроль в таких областях, как медицина и критически важная инфраструктура, риски могут быть серьезными и даже экзистенциальными", - предупредила заместитель директора-распорядителя МВФ.

"Неясно, разовьется ли ИИ до такой степени, что его можно будет назвать по-настоящему разумным. Но если он уже сможет воспроизводить человеческую речь, то, возможно, будет трудно заметить разницу", - отметила она, добавив, что ИИ "может привести даже к переосмыслению того, что значит быть человеком". Как подчеркнула Гопинат, "даже пионеры технологии ИИ опасаются экзистенциальных рисков, которые она несет".