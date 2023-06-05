Эксперт призвал к усилению контроля за сегментами с производителями суррогата

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов отметил необходимость дополнительного мониторинга тех, кто не подключен к автоматическому учету в системе ЕГАИС, а также установки счетчиков на линиях розлива

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) считает необходимым усилить контроль за сегментами рынка, в которых сосредоточены производители и распространители суррогата и другой нелегальной продукции. Об том ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов.

"Мы считаем, что необходимо усиливать контроль за сегментами рынка, в которых сосредоточены производители и распространители суррогата и другой нелегальной продукции", - сказал Мамонтов.

Он напомнил, что в ассоциации неоднократно заявляли о необходимости дополнительного контроля производителей, не подключенных к автоматическому учету в системе ЕГАИС, а также установки счетчиков на линиях розлива всех производителей, усилении контроля за точками продаж суррогата и нелегальной продукции, а также адресных проверках в этом сегменте согласно риск-ориентированному подходу. "Кроме того, недобросовестные производители в этом сегменте не уплачивают акциз и другие налоги. Надзор за этими сегментами - это вопрос безопасности потребителя", - добавил эксперт.

Мамонтов считает, что ситуация с отравлением сидром стала возможна и потому, что пивной рынок оказался искусственно разделен на категории "пиво" и "пивные напитки". По мнению эксперта, этим пользуются в том числе недобросовестные производители алкогольных коктейлей, которые маскируют свою продукцию под эту категорию для оплаты меньшего акциза.

"Случившееся - это большая трагедия, которая должна быть детально расследована. Безопасность и здоровье потребителей - это приоритет в работе каждого добросовестного производителя, который работает в пищевой отрасли. Необходимо выявить причины произошедшего и принять решения, которые позволят в дальнейшем избежать повторения подобного", - заключил эксперт.

Ранее стало известно о случаях отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии.