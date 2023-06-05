Минпромторг не получал просьбу ведомств исключить Jagermeister из параллельного импорта

В ведомстве уточнили, что могут включать или исключать продукцию из этого перечня товаров по предложениям профильных федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минпромторг России включает или исключает продукцию из перечня товаров для параллельного импорта по предложениям профильных федеральных органов исполнительной власти, в настоящий момент такие предложения не поступали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Минпромторг России включает/исключает ту или иную продукцию в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, по предложениям профильных федеральных органов исполнительной власти. На данный момент Минпромторг России не получал позицию отраслевых регуляторов (Минфина России, Минсельхоза России, Росалкогольрегулирования) по вопросу исключения продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE из соответствующего перечня", - отметили в министерстве.

Ранее Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) обратился в правительство РФ с просьбой исключить травяной ликер (биттер) германской компании Mast-Jаgermeister из перечня товаров для параллельного импорта.

О ситуации с Jаgermeister

В ноябре 2022 года Jаgermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию. В декабре 2022 года германская Mast-Jаgermeister потребовала от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, назвав продукцию контрафактной. Однако весной этого года Федеральная антимонопольная служба РФ выдала Jаgermeister предупреждение из-за требований к заводу "Кристалл" прекратить продажу этих биттеров.

В мае германская компания подала в Арбитражный суд Москвы иски против КЛВЗ на общую сумму около 512 млн рублей. "Кристалл" также намерен подать в Арбитражный суд Калужской области встречный иск к Mast-Jаgermeister на 500 млн рублей.