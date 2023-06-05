Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, США и Европы после встречи ОПЕК+

Стоимость сорта Arab Light увеличится на $0,45 за баррель

ТАСС, 5 июня. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей в Азии, США и Европе после 35-го министерского заседания ОПЕК+ 4 июня. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании.

Цена сорта Arab Light повысится на $0,45 за баррель и будет на $2,55 выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai. Компания также увеличила цены на ту же сумму на все сорта нефти, поставляемые на азиатский рынок.

Для США и северо-западной Европы Saudi Aramco повысила цены на все виды поставляемой нефти на $0,9. Таким образом в США саудовская нефть будет покупаться с премией $7,15 по отношению к Argus Sour Crude Index (ASCI), а в Европе на $3 дороже Brent. Для средиземноморских покупателей цены выросли на $0,6 за баррель также на все сорта, что дороже Brent на $2,5.

4 июня страны ОПЕК+ продлили действие решения о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. Они договорились, что уровень добычи на следующий год составит 40,46 млн б/с.