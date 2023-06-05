До конца года с астраханских верфей спустят химовозы, земснаряды и круизное судно

Речь идет о судне "Петр Великий"

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)) до конца года спустит с астраханских верфей два земснаряда, три химовоза и одно круизное судно "Петр Великий". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина по итогам его встречи с гендиректором предприятия Анатолием Мишановым.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года у руководства судостроительного завода "Лотос" образовалась задолженность в выплате заработной платы перед 900 сотрудниками предприятия. Со ссылкой на гендиректора ОСК Алексея Рахманова сообщалось, что задержка заработной платы была вызвана приостановкой некоторых запланированных проектов, которые были замещены другими.

"Анатолий Мишанов сообщил, что на данный момент все предприятия, входящие в ЮЦСС, работают без задержек зарплаты и налоговых задолженностей. 2023 год, по словам гендиректора ЮЦСС, стал прорывным для компании. Астраханские корабелы уже сдали один танкер-химовоз проекта RST 25 и пассажирский колесный теплоход ПКС-180. До конца этого года сдадут еще два земснаряда, два химовоза проекта 00216М, химовоз RST 25 и круизное судно PV300VD (четырехпалубный лайнер "Петр Великий" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, судостроительный завод "Лотос" ЮЦСС - первое в России предприятие, на котором начали строить универсальные контейнеровозы, способные также перевозить в трюмах насыпные грузы. 4 мая прошла торжественная закладка первого из четырех таких судов. По словам Мишанова, 31 мая было заложено второе судно, к оставшимся двум приступят в День кораблестроителя 29 июня.

"В вашем лице хочу поблагодарить руководство Объединенной судостроительной корпорации за то внимание, которое уделяется Южному центру судостроения. За сравнительно небольшой период времени проведена огромная работа по стабилизации деятельности астраханских верфей, насыщению их заказами и улучшению финансово-экономического положения предприятий", - приводит пресс-служба слова Бабушкина, обращенные к Мишанову.

Ранее со ссылкой на председателя Совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко сообщалось, что астраханские предприятия, входящие в ОСК, благодаря целому ряду контрактов до 2027 года будут полностью обеспечены заказами по строительству специальной судовой техники, сумма инвестиций составит порядка 60 млрд рублей.

АО "Южный центр судостроения и судоремонта" - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия Юга России. ЮЦСС располагает высоким уровнем технологий, современными средствами контроля и системой качества, высококвалифицированным персоналом, выпускает широкую линейку судов различного назначения под ключ, имеет большой опыт строительства морских платформ.