В Госдуме считают, что новый законопроект стимулирует делать упаковку более экологичной

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина прокомментировала инициативу о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительственный законопроект о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки простимулирует производителей делать упаковку более экологичной и менее емкой. Об этом заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") по итогам рабочего совещания по законопроекту.

"Не обошли стороной и стимулирование производителей делать упаковку более экологичной и менее емкой. Принцип простой - чем экологичнее материал, тем меньше ставка экосбора, к тому же у такой упаковки есть реальные шансы не просто отправиться на свалку, а получить "вторую" жизнь. Что, кстати, будет также поощряться государством", - пояснила депутат.

По ее словам, законопроект усилит контроль за качественным исполнением взятых компаниями на себя обязательств по утилизации отходов, в первую очередь, со стороны государства. "Больше "серые" схемы не прокатят, когда по документам - упаковка и товары утилизированы, а по факту - в лучшем случае они выброшены на свалку. Теперь, если утилизатор выпустил акты на больший объем отходов, чем позволяют его мощности, информационная система моментально его распознает", - указала она.

Законопроект, как и в целом вопросы экологии, сложный и вызывает много вопросов, в первую очередь, у производителей, хотя общественность, как показывает практика, он волнует не меньше, подчеркнула Школкина. "Все мы прекрасно понимаем, что по-старому в области экологии и охраны окружающей среды жить невозможно, если мы, конечно, хотим сохранить планету Земля для наших потомков чистой. С другой стороны, чтобы не сильно обременить наш бизнес, и без того работающий не в простых условиях", - полагает первый зампред думского комитета.

Ввод ответственности за утилизацию

Школкина уточнила, правительство, после долгих согласований и обсуждений, приняло решение, что за упаковку полную ответственность несет производитель упаковки и импортер, завозящий товар на территорию страны. "То есть произвел упаковку, получил прибыль и будь добр, утилизируй ее сам или заплати государству за утилизацию, а не перекладывай на плечи граждан, которые по факту платят дважды: при покупке товара и за вывоз и утилизацию ТКО. Кстати, в 2022 году мы, как жители, заплатили за обращение с ТКО порядка 175 млрд рублей, а размер зачисленного в бюджет экологического сбора, поступившего от бизнеса - всего 4 млрд рублей. При этом массовая самостоятельная утилизация упаковки не произошла и дополнительные мощности по ее утилизации также не появились", - рассказала парламентарий.

Чтобы бизнесу было более комфортно переходить на новые правила игры, принято решение о поэтапном переходе: до 55% - в 2025 году, до 75% - в 2026 году и до 100% выпущенной продукции - в 2027 году, для импортеров обязанности по утилизации отходов наступают с 2024 года, напомнила депутат. "Правда, с этим не совсем согласны компании-утилизаторы, требующие скорейшего перехода на 100% утилизацию отходов", - уточнила парламентарий.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством 25 апреля. В документе устанавливается обязанность по утилизации всего объема выпущенной упаковки с 1 января 2027 года, вводятся требования к утилизаторам - основным исполнителям расширенной ответственности производителя.