Правкомиссия одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет

Правительство рассмотрит этот документ на ближайшем заседании

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет одобрен в понедельник на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщается в Telegram-канале Минфина России.

"Сегодня на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности был одобрен законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства РФ. Законопроект предусматривает исключение из перечня плательщиков этого налога плательщиков единого сельскохозяйственного налога", - говорится в сообщении.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что законодательная инициатива о ставке взноса с дополнительной прибыли бизнеса в бюджет будет подготовлена в ближайшее время. Он отмечал, что ставка взноса предварительно составит 5%. Таким образом, бюджет может получить около 300 млрд рублей. Также сообщалось, что правительство РФ может принять решение о льготах для тех компаний, которые выплатят взнос со сверхприбыли в федеральный бюджет в 2023 году, а не в 2024 году.

Министр также сообщал, что не обсуждается дополнительно точечное снижение сбора для каких-либо компаний.

При этом Силуанов напомнил, что ранее названные исключения для нефтяников и малого бизнеса сохраняются. Ранее Минфин сообщал, что windfall tax не затронет компании угольной сферы.