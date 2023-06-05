Всемирный банк предоставит Молдавии кредит в размере $55 млн на развитие агросектора

Программа финансирования будет внедряться в республике до 2029 года

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) предоставит Молдавии кредит на $55 млн на развитие аграрного сектора. Соответствующее соглашение подписали в понедельник в Кишиневе вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Владимир Боля и глава представительства ВБ в Кишиневе Ингуна Добрая.

"Программа финансирования оценивается в $55 млн и будет внедряться в Молдавии до 2029 года", - информирует пресс-служба министерства. В сообщении отмечается, что около $21 млн из общей суммы планируется направить на поддержку молдавских фермеров грантами, еще $25 млн будут направлены на восстановление ирригационной инфраструктуры, $6,5 млн направят на укрепление профильных государственных ведомств, а остальное - на управление проектом.

Аграрный сектор формирует около 15% ВВП Молдавии, в нем занято примерно 21% населения. При этом сельхозпроизводители страны сталкиваются с такими проблемами, как изменение климата и низкая конкурентоспособность. На этой неделе молдавские аграрии планируют выйти на акции протеста с требованием увеличить поддержку сектора со стороны правительства.