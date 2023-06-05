Небензя заявил, что Россия не видит перспектив продления зерновой сделки

Постоянный представитель РФ при ООН отметил невыполнение меморандума о понимании между Москвой и всемирной организации в рамках этого соглашения

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Меморандум о понимании между Россией и ООН в рамках зерновой сделки не выполняется, Москва не видит перспектив продления черноморской инициативы. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы объявили, что является условием дальнейшего продления - осуществление тех пяти пунктов, без решения по которым невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Поскольку эти пункты не выполняются, несмотря на все усилия Секретариата ООН и лично генерального секретаря, мы не видим перспектив для продления", - сказал Небензя.

"Проблемы упираются в односторонние ограничительные меры, в санкции, которые ввели против нас западные страны. Они [США и ЕС] говорят, что продовольствие и удобрения не подпадают под санкции, но это все лукавая позиция, потому что сами по себе продовольствие и удобрения не подпадают, зато все, что сопутствует, сопряжено с экспортом удобрений, как раз подпадает, - обратил внимание дипломат. - Это и фрахт, и страхование, и банковские переводы, это обслуживание сельхозтехники. Нас пытаются уверить, что эти вопросы якобы решены, на самом деле они не решены". По словам постпреда РФ, одноразовые сделки не решают проблему системно.

"Посмотрим, время еще есть", - добавил он, отвечая на вопрос о судьбе договоренностей после 17 июля.