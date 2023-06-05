Одновременно ЕК продлила до 15 сентября исключительные и временные превентивные меры в отношении запрета импорта украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынии и Словакию

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия продлила на год отмену импортных пошлин для товаров с Украины после продления запрета на импорт украинского зерна, которое является основной статьей экспорта Украины, в сопредельные страны сообщества. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии.

"Приостановка импортных пошлин, квот и защитных торговых мер продлена еще на год, - заявила Еврокомиссия, назвав этот шаг "твердым подтверждением непоколебимой поддержки Украины".

"Одновременно Еврокомиссия продлила до 15 сентября исключительные временные превентивные меры, принятые 2 мая в отношении [запрета] импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника <…> в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынии и Словакию", - говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия приняла решение временно отменить все пошлины, квоты и тарифы на украинские товары весной прошлого года сроком на год. Уже к осени это привело к затовариванию рынков соседних с Украиной стран ЕС зерном, а к зиме ситуация переросла в полноценный кризис перепроизводства, угрожавший местному сельскому хозяйству. Еврокомиссия попыталась решить вопрос выделением порядка €100 млн экстренной помощи фермерам пяти соседних с Украиной стран ЕС, однако это не исправило ситуацию. В апреле эти страны начали вводить запреты на поставки зерна с Украины в одностороннем порядке.

С 1 января 2016 года между ЕС и Украиной действует Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Это соглашение полностью открыло украинский рынок для товаров ЕС, однако на украинские товары продолжали действовать различные ограничения как торгового, так и регулятивного характера (например, жесткие меры фитосанитарного контроля), которые эффективно ограничивали импорт украинских товаров в ЕС и после начала "свободной торговли".