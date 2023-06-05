Apple представила новые Macbook Air, Macbook Pro и Mac Studio

Они уже доступны для заказа

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Компания Apple на свой презентации WWDC представила новый 15,3-дюймовый MacBook Air, портативный компьютер Mac Studio и персональный компьютер Macbook Pro на новых процессорах M2 и M2 Ultra. Трансляция велась на официальном канале корпорации на YouTube.

Ноутбук MacBook Air обладает диагональю 15,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina, новым процессором M2, временем автономной работы до 18 часов и звуковой системой с шестью динамиками. Ноутбук работает без вентилятора, его толщина составляет 11,5 мм, устройство весит около 1,5 кг. MacBook Air оснащен зарядным устройством MagSafe, двумя портами Thunderbolt для подключения аксессуаров и внешним дисплеем с разрешением до 6 КБ, а также разъемом для наушников 3,5 мм для универсального подключения.

MacBook Air также обладает 8-ядерным процессором с четырьмя ядрами производительности и четырьмя ядрами эффективности, 10-ядерным графическим процессором. Процессор M2 обеспечивает пропускную способность памяти 100 Гбит/с и поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти. Ноутбук представлен в четырех цветах - midnight, starlight, space gray и silver.

Стоимость 15-дюймового ноутбука MacBook Air с M2 - от $1 299, 13-дюймовой версии с M2 - от $1 099, 13-дюймовый MacBook Air с процессором M1 - от $999. Ноутбук доступен для заказа с сегодняшнего дня, с 13 июня он будет доступен в магазинах Apple Store и у авторизованных магазинов Apple.

Macbook Pro и Mac Studio

Также Apple представила компьютер Mac Pro на базе улучшенного процессора M2 Ultra с 24 ядрами и 192 ГБ оперативной памяти. Он также оснащен двумя портами HDMI, двумя 10-гигабитными портами Ethernet и 32-ядерным процессором Neral Engine.

Настольный компьютер Mac Studio также представлен на базе процессора M2 Ultra. ПК поддерживает до шести дисплеев Pro Display XDR и стандарт Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На задней панели расположены четыре порта Thunderbolt 4, порт 10Gb Ethernet, порт HDMI и два порта USB-A. Спереди компьютера - два порта USB-C и слот для карт памяти SD.

В компании подчеркнули, что новый процессор M2 Ultra на 30% быстрее, чем M1 Ultra.

Стоимость Mac Pro с процессором M2 Ultra начинается от $7 тыс., компьютер доступен для заказа с сегодняшнего дня. Стоимость Mac Studio начинается от $1,9 тыс. О старте продаж ноутбуков в России на сайте компании не сообщается.

Обновленные iOS

Помимо этого компания представила новую операционную систему для iPhone iOS 17. В обновленной версии можно настраивать экран входящего звонка. В приложении для обмена сообщения iMessage появилась обновленная кнопка для отправки фотографии, голосовых сообщений и стикеров, и возможность делать живые стикеры из Live Photo. Также компания запустила функцию Name Drop - обмен файлами между устройствами с помощью прикосновений гаджетам, и приложение Journal - личный дневник. В добавление к этому в iOS 17 появятся настраиваемые горизонтальные экраны Stand By, которые будут отображаться во время подзарядки устройства.

Для ноутбуков и ПК была представлена обновленная операционная система MacOS Sonoma. В новой ОС доступна функция добавления различных видео на экраны блокировки. Цветовая гамма виджетов теперь подстраивается под обои на рабочем столе. Также в MacOS Sonoma можно будет делиться паролями с друзьями, а в видеоконференциях можно одновременно показывать свои работы и себя.

В дополнение к этому на Mac появится игровой режим, благодаря которому все мощности процессора и видеокарты можно "отдать" на работу игровых приложений. Помимо этого, с помощью новых инструментов портирования игр на Mac перенесут видеоигру Death Stranding Director's Cut, которая выйдет в 2023 году. Выход MacOS Sonoma запланирован на осень 2023 года.

Новые функции для наушников и смарт-часов

Apple объявила о нововведениях для AirPods, среди которых - функция Adaptive Audio (Адаптивное аудио). Она подстраивает звук под окружающее пространство, чтобы музыка всегда звучала достаточно громко. Еще одна функция - распознавание разговора, оно автоматически снижает громкость музыки, также компания усилила подавление фонового шума в AirPods, чтобы собеседники во время звонка не слышали посторонние звуки. Обновления появятся в AirPods Pro с функцией активного шумоподавления.

Смарт-часы Apple Watch тоже получили обновленную операционную систему Watch OS 10. Среди новых функций - новые циферблаты, новый режим тренировок для велосипедистов, возможность использовать умные виджеты, которые появляются на экране при использовании колесика на часах. Часы с помощью нейросетей сами будут подсказывать наиболее полезные приложения в зависимости от времени суток и активности пользователя.