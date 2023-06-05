Маск заявил, что не собирается уезжать из США

Он также сообщил, что не имеет домов за пределами страны

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что никогда не собирался переезжать в другую страну и намерен жить в США.

"У меня нет домов за пределами США, нет других паспортов. Я буду жить и умру здесь", - сказал он в ходе трансляции в Twitter его беседы с претендентом на пост президента США в 2024 году Робертом Кеннеди - младшим.

"Я твердо верю, что США - величайшая сила во благо в мировой истории", - добавил он.

В качестве подтверждения своих слов Маск привел ситуацию после Второй мировой войны, когда, по его мнению, "США могли бы занять любую страну", но не сделали этого, а вместо этого предложили европейским государствам план Маршалла для содействия восстановлению. "Я думаю, что такого в истории не случалось никогда", - отметил он.