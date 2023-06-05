Apple представила свою первую VR-гарнитуру Vision Pro за $3,5 тыс.

C помощью очков дополненной реальности можно созваниваться по FaceTime, читать газеты, смотреть фильмы, включая 3D-формат, и играть в игры с помощью привязки к консольным геймпадам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), представила свои первые очки дополненной реальности Vision Pro. Трансляция велась на официальном канале корпорации на YouTube.

Гарнитура поддерживает управление приложениями, она создает цифровое пространство поверх реальности. Управлять интерфейсом и приложениями можно с помощью жестов рук, а также с помощью настроенного аппаратного элемента управления на устройстве Digital Crown. Данные очков синхронизируются с iPhone, iPad и Mac по iCloud. Стоимость очков начинается от $3,5 тыс. Продажи начнутся в 2024 году.

В презентации отмечается, что с помощью очков можно созваниваться по FaceTime, читать газеты, смотреть фильмы, включая 3D-формат, и играть в игры с помощью привязки к консольным геймпадам. Также с помощью гарнитуры можно работать в Adobe Photoshop в реальном времени.

Гарнитуру оснастили двумя чипами - M2 и специально разработанный для нее R1. Устройство будет работать на visionOS. У девайса есть встроенная камера iSight, которая позволяет делать фото и записывать видео.

Для безопасности в очках будет использоваться система аутентификации Optic ID, которая анализирует радужную оболочку глаза пользователя под воздействием различных невидимых светодиодов, а затем сравнивает ее с зарегистрированными данными Optic ID для разблокировки Apple Vision Pro. Данные Optic ID пользователя полностью зашифрованы, недоступны для приложений и не хранятся на серверах Apple.