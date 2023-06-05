Общая потребность региона в белорусской технике на 2023 год составляет 403 единицы

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Минский автомобильный завод (МАЗ) поставит в Приморье более 100 единиц грузовой и специальной техники. Соответствующее соглашение, как сообщает пресс-служба МАЗ, было подписано в ходе визита на предприятие делегации Приморского края во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Алексеем Игнатенко.

"107 единиц грузовой и специальной техники на базе шасси МАЗ будет поставлено в Приморский край. Соответствующий документ был подписан в ходе переговоров. Свои подписи в контракте поставили генеральный директор АО "Примавтодор" Алексей Ширшов и генеральный директор официального дилера Минского автозавода ООО "Дальневосточный автоцентр" Сергей Климов", - говорится в сообщении.

Игнатенко сообщил, что "администрацией Приморского края при согласовании с правительством России одобрена сумма 700 млн рублей на приобретение пассажирского транспорта". "Поэтому сейчас мы знакомимся с моделями автобусов белорусского производства, которые в скором времени могли бы выйти на наши маршруты. С продукцией МАЗ жители региона знакомы - у нас работает ваша коммунальная, грузовая и строительная техника", - отметил министр в разговоре с руководством белорусского автопроизводителя.

В начале декабря руководитель Агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков сообщил ТАСС о том, что общая потребность Приморья в белорусской технике на 2023 год составляет 403 единицы - необходимы 221 единица коммунально-дорожной техники и 147 единиц сельскохозяйственной техники, для объектов физической культуры и спорта, лесного хозяйства требуются 35 единиц. По данным Старичкова, за три года по состоянию на 1 ноября 2022 года Приморский край приобрел 481 единицу белорусской техники на сумму 4,35 млрд рублей, за 10 месяцев 2022 года - 165 единиц на 2,77 млрд рублей. В конце ноября во время визита делегации региона в Белоруссию было заключено соглашение о намерении приобрести порядка 200 единиц техники в 2023 году.