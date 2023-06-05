Маск рассказал, что обсуждал в Китае контроль над искусственным интеллектом

Он назвал эти дискуссии продуктивными

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Илон Маск сообщил, что обсуждал с представителями китайских властей во время недавней поездки в КНР вызовы, связанные с искусственным интеллектом, и его регулирование.

"У нас были очень продуктивные дискуссии о рисках, связанных с искусственным интеллектом, и необходимости его регулирования. Как я понял из этих разговоров, Китай намерен ввести внутри страны меры по регулированию искусственного интеллекта. Так что эти дискуссии были очень многообещающими", - сказал он в ходе беседы с претендентом на пост президента США в 2024 году Робертом Кеннеди - младшим, которая транслировалась в Twitter.

"Я указал, что если в Китае будет создан чрезвычайно мощный цифровой суперинтеллект, то он будет представлять риск суверенитету Китая", - добавил Маск.

Маск посетил Китай на прошлой неделе. С ним встретились министр иностранных дел Цинь Ган, министр промышленности и информатизации Цзинь Чжуанлун и министр коммерции Ван Вэньтао.