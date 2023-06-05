Делегация РФ в ВТО считает, что Евросоюз нанес урон себе санкциями против России

В Москве также подвергли критике Брюссель за то, что он не подумал о последствиях своих действий для членов Всемирной торговой организации

ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Евросоюз нанес урон себе самому санкционными мерами против России и не подумал о последствиях своих действий для членов Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила в понедельник делегация РФ в ходе обсуждения в штаб-квартире ВТО обзора торговой политики ЕС.

Как сообщил журналистам на условиях конфиденциальности один из торговых представителей, на заседании российская делегация подвергла критике Брюссель, подчеркнув, что на словах ЕС заявляет о приверженности правилам и принципам ВТО, а на деле сделал выбор в пользу "политических эмоций". Брюссель не ответил на значительное число направленных ему в рамках подготовки обзора торговой политики письменных вопросов. Тем самым он "вопиющим образом нарушил правила организации".

В Москве, кроме того, выражают недоумение "странным пристрастием ЕС нанесению ущерба самому себе", а также невниманием к последствиям его шагов для других членов ВТО. Среди прямых последствий антироссийских санкций делегация РФ назвала "сбои в мировой торговле, вызванные действиями ЕС, включая стремительный рост цен на сырьевые товары, увеличение инфляции и усиливающуюся неопределенность". Отсутствие продовольственной безопасности "особенно сильно ударило по развивающимся и наименее развитым странам".

Представитель России назвал "двуличием" утверждение ЕС о том, что из антироссийских санкций исключены продукты питания. Он также обратил внимание на тот факт, что именно государства ЕС, а отнюдь не наименее развитые и экономически уязвимые страны "оказались главными бенефициарами зерновой сделки". В целом при проведении торговой политики Брюссель перешел к "вопиющему протекционизму". Один из наглядных примеров - мероприятия ЕС в рамках "зеленого курса" ориентированы "не на охрану окружающей среды, а на получение экономических выгод при помощи нерыночных инструментов" в торговле.

Делегация РФ выразила надежду, что "со временем ЕС одумается и откажется от попыток в одностороннем порядке навязывать свою волю другим", проявит готовность к конструктивному диалогу и компромиссу. Она подчеркнула, что "санкции и другие формы давления никогда не были эффективным инструментом, чтобы заставить суверенные государства изменить свои решения".