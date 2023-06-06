5 июня, 21:15

Безработица в Словении по итогам мая достигла рекордно низкого уровня

В стране зарегистрировали 47 186 безработных

ЛЮБЛЯНА, 6 июня. /ТАСС/. Безработица в Словении в конце мая достигла рекордно низкого уровня за всю историю страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице правительства республики в Twitter.

"В конце мая в стране было зарегистрировано 47 186 безработных, что является самым низким показателем безработицы за всю историю современной Словении (на 2,9% меньше, чем в апреле текущего года, на 15,5% ниже показателя мая прошлого года)", - отмечается в сообщении.

15 февраля статистическое ведомство страны сообщило о том, что средняя заработная плата до вычета налога в Словении в 2022 году составила €2 023,92. 

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Словения
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