Лавров: РФ рассчитывает, что Таджикистан вскоре определит для себя выгоды от ЕАЭС

Глава МИД РФ сообщил, что Москва продолжит работать над этим вопросом в ООН

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Душанбе вскоре определит для себя выгоды присоединения к ЕАЭС. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения 201-й российской военной базы. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"Мы очень рассчитываем, что ваши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре все-таки определят для себя выгоды присоединения к ЕАЭС. Над этим работают люди, специальный есть механизм консультаций. Ну и, безусловно, мы продолжим работать в организации объединенных наций (ООН)", - сказал он, обращаясь к российским военнослужащим.

Он добавил, что прообразом новой архитектуры безопасности и развития сотрудничества в мире являются ШОС, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.