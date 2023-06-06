Белый дом заявил, что Саудовская Аравия останется союзником США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что администрация Соединенных Штатов "сосредоточится на обеспечении баланса между спросом и предложением" в вопросах, касающихся нефти

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов уверена, что Саудовская Аравия, несмотря на разногласия с США, продолжит оставаться американским союзником.

В понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби попросили прокомментировать решение королевства в июле дополнительно и добровольно снизить нефтедобычу с 10 до 9 млн б/с.

"Это единоличное решение суверенного государства. Поэтому я предоставлю им самим возможность высказываться по этому поводу. <...> Могут быть вопросы, по которым мы не согласны с Саудовской Аравией, и у нас такие отношения, что мы можем выразить эту обеспокоенность напрямую. И мы постоянно это делаем. Но мы нацелены на будущее. Саудовская Аравия по-прежнему является стратегическим партнером, была им на протяжении восьми десятилетий, будет им на протяжении следующих восьми десятилетий", - ответил Кирби. При этом вашингтонская администрация ранее неоднократно призывала королевство и других членов ОПЕК+ повысить уровень нефтедобычи.

По словам Кирби, администрация США "сосредоточится на обеспечении баланса между спросом и предложением" в касающихся нефти вопросах. "На цену на нефть не повлияло заявление [ОПЕК+] о дополнительных сокращениях, и цена на бензин продолжает снижаться. Так что президент [США Джо Байден] намерен сосредоточиться на том, что лучше для американского народа, что лучше для нашей экономики, а также убедиться в том, что мы заботимся об этих потребностях", - заключил Кирби.

В воскресенье страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. Они договорились, что уровень добычи в следующем году составит 40,46 млн б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года оценивается в 3,66 млн баррелей от уровня октября 2022 года. Он также уточнил, что Россия скорректирует свой уровень добычи нефти до 9,828 млн б/с (по независимым источникам) и дополнительно продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами - участницами соглашения ОПЕК+.