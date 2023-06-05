В Красноярском крае предложили разрешить покупку электроэнергии по свободным договорам

Это ускорит перевод отопления частных домов с угля на электричество, считает председатель комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания региона Виталий Дроздов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Использование свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии, где сторонами выступают генератор и потребитель, ускорит перевод отопления частных домов с угля на электричество. Такое мнение во вторник выразил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.

"Предлагаю всерьез все-таки рассмотреть вопрос о свободных договорах купли-продажи электроэнергии для тех городов, где такая возможность есть - это и Красноярск, и Абакан, и Минусинск, и Черногорск. Да, это потребует и существенной корректировки нормативной базы. <…> Я думаю, что это тоже тот инструмент, который нужно совершенно всерьез рассматривать", - сказал он на Международном форуме "Экология".

Субсидии на электроэнергию и оборудование, по мнению Дроздова, нужно рассматривать как расходы на очистку воздуха от загрязнений, а не как помощь. "Если мы поменяем в голове установку, что и воздух тоже нужно убирать от загрязнений, то проще будет эти деньги находить и проще эти деньги будет выделять", - сказал он.

По словам Дроздова, чтобы стимулировать переход на биотопливо в регионе, необходимо расширить перечень субсидий на топливо и оборудование. "Налажено было производство пеллет, которые шли в основном на Запад, сейчас они никуда не идут. <…> У нас есть огромный внутренний рынок, который можно использовать для этого, но вопрос опять-таки цены", - пояснил он, добавив, что также нужно субсидировать приобретение тепловых насосов.

При этом Дроздов отметил, что действующий закон о квотировании не может помочь частному сектору. "Инструментов для того, чтобы снижать выбросы частного сектора, практически нет", - отметил он.

В Красноярском крае отапливать частные домовладения бурым углем дешевле, чем другими видами топлива. При этом в регионе есть проблемы с качеством воздуха, часто вводится режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий).