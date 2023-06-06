Доля продаж смартфонов Samsung в РФ весной снизилась в два раза

Речь идет о показателях розничных сетей российских операторов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Доля продаж смартфонов Samsung в количественном выражении в розничных сетях российских операторов за март - май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снизилась в два раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах сотовых операторов МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), а также в группе компаний "F+ tech-Марвел".

"По сравнению с прошлой весной мы фиксируем снижение доли в штуках бренда Samsung (с 25% весной 2022 года до 12% весной 2023 года). Также отмечаем значительный рост доли китайского бренда Tecno с 3% до 11%", - сообщили в МТС. По подсчетам компании, доля продаж Xiaomi осталась неизменной - 29%, доля Realme за год выросла с 12% до 14,5%.

По оценке "Билайна", доля Samsung на рынке весной 2023 года по сравнению с весной 2022 года сократилась с 24% до 12%, снижение вызвано как изменениями в поставках смартфонов Samsung в РФ, так и активным развитием на рынке брендов Infinix и Тесno. "Общая доля Infinix и Tecno весной 2023-го на рынке выросла с 5% до 17% в штуках по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м", - рассказали в компании.

В пресс-службе "Мегафона" сообщили, что в первом квартале 2023 года в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota увеличились продажи смартфонов Apple, Huawei, Realme по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а доля продаж смартфонов Samsung в первом квартале 2023 года за год снизилась. В компании отметили, что снижение произошло из-за изменений маркетинговой активности бренда Samsung.

По данным пресс-службы Tele2, доля Samsung в продажах в количественном выражении весной 2023 года снизилась до 7%, на 17 п. п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля продаж смартфонов Infinix увеличилась с 4% до 29%, также прирост показали смартфоны Tecno - плюс 8 п. п. год к году, до 16%. Realme прибавили год к году 3 п. п., до 8%. Доля Xiaomi составила по итогам мая 2023 года 27%, несмотря на потерю 8 п. п. в продажах год к году.

Информацию о снижении продаж смартфонов Samsung в штучном выражении подтвердили ТАСС и в пресс-службе группы компаний "F+ tech-Марвел". По ее данным, доля продаж Samsung в количественном выражении снизилась с 27,82% в марте - апреле 2022 года до 11,82% в 2023 году, а в денежном - с 30,37% в 2022 году до 16,85%.

Продажи на маркетплейсах

В пресс-службе маркетплейса Wildberries, наоборот, отметили рост продаж смартфонов Samsung.

"Гаджеты этого бренда зарекомендовали себя у российских покупателей. Это подтверждают и данные наших продаж: в марте - мае 2023 г. жители нашей страны приобрели на Wildberries уже на 90% больше таких смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе Ozon также отметили рост продаж смартфонов Samsung за март - май 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 123%, а в денежном выражении - на 155%. Однако доля бренда в категории смартфонов снизилась по сравнению с 2022 годом на 5,4% п. п. - до 9,9%.

"Дополнительно отметим, что видим падение доли смартфонов Samsung на всем российском онлайн-рынке за пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза", - подчеркнули в Ozon.

В пресс-службе "Ситилинка" и "М.Видео - Эльдорадо" на момент публикации не ответили на запросы ТАСС.

В пресс-службе Samsung отказались от комментариев.

Компания Samsung в марте 2022 года приостановила поставки своей продукции в Россию в связи с геополитической обстановкой. Тогда ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что приостановка поставок временная, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме. Официальные магазины Samsung также продолжат работу, отмечал источник ТАСС в компании.