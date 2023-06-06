В Приморье создали новый продукт для финансовой поддержки предпринимателей

Начинающие бизнесмены могут получить займ без собственного залога

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты центра "Мой бизнес" Приморского края совместно с Министерством экономического развития региона разработали новый финансовый продукт государственной поддержки для предпринимателей "Легкий старт". Он позволяет получить займ по минимальной ставке без предоставления собственного обеспечения, сообщили ТАСС в центре "Мой бизнес".

"До 5 млн рублей сроком до 3 лет по минимальной ставке от 3,75% до 8% годовых теперь можно оформить в "Фонде развития предпринимательства" только под поручительство Гарантийного фонда, без предоставления дополнительного собственного обеспечения. Как отметила руководитель Гарантийного фонда Ксения Плетцер, в новом продукте главное, что его могут получить начинающие предприниматели без опыта ведения предпринимательской деятельности и собственного залога", - сообщили в центре.

Продукт доступен для предпринимателей, планирующих направить кредитные средства на открытие нового бизнеса или расширение уже действующего по франчайзинговой модели. Франшиза должна быть аккредитована Российской ассоциацией франчайзинга. В центре отметили, что каталог франшиз ассоциации включает различные сферы ведения бизнеса - от кофеен, автосервисов и розничных магазинов до услуг дополнительного образования и услуг для бизнеса.

"Льготное микрофинансирование становится еще доступнее для новичков, желающих открыть свое дело. Часто начинающие предприниматели сталкиваются с нехваткой средств, а коммерческие структуры не могут предоставить продукты по ставке ниже ключевой Банка России. Наше преимущество именно в том, что мы государственная структура и только ним разрешено предоставлять займы по ставке в два раза ниже ключевой - на сегодня это 3,75%. Также кредитные продукты мы выдаем без комиссий и страхования", - сказала директор микрокредитной компании "Фонд развития Приморского края" Елена Карионова, которую процитировали в центре.

За пять месяцев 2023 года Гарантийный фонд Приморского края выдал в три раза больше поручительств, чем за аналогичный период 2022 года. Фонд заключил 295 договоров поручительств на общую сумму более 2 млрд рублей.

Гарантийный фонд и Фонд развития Приморского края входят в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работают совместно с Министерством экономического развития региона по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Его цель - поддержать бизнес на всех этапах развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.