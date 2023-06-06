В Хакасии планируют в 2024 году подать заявку на создание особой экономической зоны

Предварительно в Минфине региона согласовали налоговые льготы для будущих резидентов ОЭЗ

ТАСС, 6 июня. Правительство Хакасии планирует подать заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра экономического развития республики Роман Ковтун.

"Правительством Республики Хакасия планируется подача заявки на создание ОЭЗ "Хакасская технологическая долина" в 2024 году. Затем принятие решения от правительства Российской Федерации", - отметил Ковтун.

По его словам, объем заявки включает 15 разделов, из которых 8 посвящены анализу и расчетам показателей эффективности функционирования особой экономической зоны, оценке затрат на развитие инфраструктуры. Сейчас заявка находится в стадии формирования.

Предварительно согласованы в Минфине региона налоговые льготы для будущих резидентов. Их освободят от налога на прибыль на первые 7 лет, от налога на имущество - на 10 лет после регистрации имущества, от земельного налога - на 5 лет после приобретения участка, от транспортного налога - на 10 лет с момента регистрации транспортного средства. Также резиденты смогут беспошлинно ввозить импортные товары.

Об особой экономической зоне

О планах создания ОЭЗ глава республики Валентин Коновалов сообщил в сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тогда же на полях форума было заключено соглашение с компанией "Русал".

Стратегия развития "Хакасской технологической долины" предполагает создание к 2034 году 4 тыс. рабочих мест, общий объем инвестиций резидентов составит 96 млрд рублей. Основными инвестпроектами хакасской ОЭЗ станут проекты "Русала". Особая экономическая зона будет создана на территории Саяногорска и Бейского района республики.

По словам Ковтуна, на Красноярском экономическом форуме в марте 2023 года было подписано соглашение с АО "Русал Саянал" о развитии мощностей фольгопрокатного завода с объемом инвестиций не менее 8,9 млрд рублей. Рассматривается возможность размещения еще одного инвестиционного проекта.