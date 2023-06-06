6 июня, 01:40

На Сахалине планируют создать пять рыбоперерабатывающих заводов к 2027 году

Их построят в рамках реализации второго этапа инвестиционных квот

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Сахалинские рыбопромышленники намерены за ближайшие четыре года построить в регионе пять рыбоперерабатывающих заводов, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Совместно с депутатским корпусом [областной думы] удалось положительно решить [для сахалинских рыбопромышленников] вопрос по реализации второго этапа инвестиционных квот. Благодаря этому за четыре года в регионе будет построено пять рыбоперерабатывающих заводов", - приводят в пресс-службе слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

По информации главы региона, в 2022 году местным рыбопромышленникам удалось продать населению по программе "Доступная рыба" около 500 тонн свежей рыбы. В 2023 году планируется удвоить результат.

Также сообщалось о планах по строительству в регионе шести рыбоводных заводов. Проекты будут реализовывать компании "Гидрострой", "Континент", "Тунайча", Южно-Курильский рыбокомбинат и рыбокомбинат "Островной". Сейчас в Сахалинской области работают 70 лососевых рыбоводных заводов, выпускающих до 1 млрд молоди кеты, кижуча и симы. 

Теги:
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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