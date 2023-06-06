В Японии заявили, что глобальная "борьба за СПГ" не прекратится в ближайшее время

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Глобальная конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) не прекратится в ближайшее время из-за превышения спроса на этот вид топлива над его предложением. Этот дисбаланс может еще больше усилиться к 2025 году, говорится в принятом во вторник ежегодном докладе правительства Японии, крупнейшего в мире импортера этого вида топлива.

"Рост производственных мощностей СПГ не будет поспевать за спросом, мировые мощности поставок СПГ будут сокращаться (относительно спроса - прим. ТАСС) примерно до 2025 года, и, другими словами, ситуация со спросом и предложением ухудшится", - говорится в "Белой книге по энергетике", подготовленной управлением природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В этой связи, отмечается в докладе, "мировая "борьба за СПГ" не закончится в ближайшее время".

Вместе с тем, как прогнозируется, "спотовые цены на СПГ могут превышать цены по долгосрочным контрактам до второй половины 2020-х годов". Одной из причин такой ситуации является рост спроса Европы на сжиженный газ в условиях отказа от российских энергоносителей, в связи с чем в ЕС строятся мощности по приему СПГ. Если ситуация со спросом на газ в Европе сильно не изменится, то цены на СПГ и природный газ могут вернуться "на обычный уровень, каким он был до нынешнего дисбаланса спроса и предложения", лишь после 2030 года, говорится в докладе.