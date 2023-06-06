"Известия": в России предлагают ввести отчисления за капремонт для владельцев апартаментов

Соответствующий законопроект также предполагает создание регламента управления и обслуживания апарт-комплексов и многофункциональных зданий

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий введение отчислений за капремонт для владельцев апартаментов. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Депутаты подготовили законопроект, который создаст регламент управления и обслуживания апарт-комплексов и многофункциональных зданий. Также он предполагает введение отчислений за капремонт для владельцев апартаментов и уравнивание платы за ЖКХ для жильцов таких объектов по аналогии с квартирами.

Разворотнева уточнила, что создана рабочая группа для проработки деталей соответствующего законопроекта. Затем планируется внести его в Госдуму.

По словам парламентария, из-за отсутствия правовых норм, регулирующих управление и обслуживание подобной недвижимости, соглашения с управляющими компаниями заключаются на основании свободы договора. Она также отметила, что на эти объекты не распространяются требования по минимальному набору обязательных услуг, например, уборки подъездов. Кроме того, каждая управляющая компания может устанавливать стоимость ЖКХ по собственному усмотрению.