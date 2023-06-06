В Хабаровском крае экспортерам продукции АПК компенсируют затраты на логистику

На это направят порядка 10 млн рублей

ХАБАРОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят порядка 10 млн рублей в 2023 году на компенсацию части логистических затрат предприятиям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса, сообщила ТАСС консультант отдела проектного управления и экспорта министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Анастасия Левенская.

"На компенсацию логистических затрат получена поддержка на сумму 5,5 млн рублей. До конца года планируем возместить экспортно-ориентированным предприятиям еще не менее 5 млн рублей", - сказала Левенская.

Большую часть экспортируемой продукции агропромышленного комплекса края составляют рыба и морепродукты и продукты их переработки, 10% - это сельскохозяйственная продукция, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, прочая продукция, к которой большей частью относятся соевые бобы.

По итогам прошлого года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса превысил плановые показатели регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", уровень к 2021 году составил 106,3%. По итогам этого года, по информации министерства, объем экспорта агропромышленной продукции края составит 0,49 млрд долларов, к концу 2024 года показатель увеличится на 4% и составит 0,51 млрд долларов. В ближайшие два года предприятия региона начнут поставлять на экспорт джемы, варенье, соусы, кетчупы, консервы, кофе, а также мед в больших объемах. Мед в крае не экспортировался с 2021 года, в этом году поставки возобновились.

Левенская сообщила, что экспортерам продукции агропрома в Хабаровском крае помогают в их деятельности как на краевом, так и на федеральном уровнях. В числе мер поддержки, помимо, компенсации затрат на логистику, льготное кредитование и лизинг, возмещение части расходов на сертификацию продукции. "По линии регионального проекта "Экспорт продукции АПК" предусмотрена поддержка на расширение аккредитации ветеринарных лабораторий сертификации производимой или перерабатываемой продукции на экспорт. В этом году по проекту предоставлена субсидия в размере 1,7 млн рублей, за счет которой расширили область аккредитации краевой ветеринарной лаборатории по шести показателям безопасности пищевой продукции", - сказала Левенская.

Регион помогает предприятиям и по вопросам продвижения продукции на международных рынках, участия в зарубежных мероприятиях, планируется выход на экспортные площадки электронной торговли. По словам Левенской, в крае хотят заключить два трехсторонних соглашения между Минсельхозом России, министерством сельского хозяйства и продовольствия региона и рыбопромышленниками, они будут касаться повышения конкурентоспособности для получения льготных кредитов. Сейчас Минсельхоз России рассматривает соответствующие заявки, общая заявленная сумма по кредитованию экспортеров составляет 1,2 млрд рублей.