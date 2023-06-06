ЦБ убрал из законопроекта о потребкредите ограничение срока в пять лет

Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолиий Аксаков сообщил, что изменения являются следствием замечания комитета, которое высказали к первому чтению проекта

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Банк России отказался от идеи ограничения необеспеченных потребкредитов пятью годами. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на проект поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон о потребкредите.

Банк России исключил из законопроекта об изменениях в закон о потребкредите поправку, которая накладывала ограничение на действие необеспеченного потребкредита на срок до пяти лет.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолиий Аксаков рассказал, что такие изменения — следствие замечания комитета, которое было высказано к первому чтению проекта. Ограничение потребительского кредита пятью годами исключило бы возможность его реструктуризации с продлением срока и одновременным уменьшением ежемесячного платежа. "Также в ряде случаев это исключит возможность получения заемщиком кредитных каникул", - цитируют Аксакова "Известия".

В пресс-службе ЦБ изданию подтвердили, что норму отменили именно в связи с введением макропруденциальных лимитов. "Законодательство уже предусматривает необходимые инструменты для регулирования доли выдач необеспеченных кредитов со сроком более пяти лет в виде возможности устанавливать для них макропруденциальные лимиты. Их введение направлено на ограничение роста долговой нагрузки граждан", - сообщили "Известиям" в регуляторе.