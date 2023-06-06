В Приангарье расширили перечень семей, имеющих право на областной маткапитал

С 2024 года выплату будут назначать при рождении или усыновлении второго ребенка

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Региональный материнский капитал, введенный в Иркутской области в 2012 году и предоставляемый семьям при рождении третьего ребенка, с 1 января 2024 года будет предоставляться при рождении или усыновлении второго ребенка. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области региональный материнский (семейный) капитал будет предоставляться на второго ребенка, начиная с января 2024 года. Соответствующие изменения в закон "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области" подписал губернатор Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.

Если в 2024 году в семье появиться двойня - второй и третий ребенок, то капитал будет предоставлен на каждого. Установленные в 2012 году условия назначения регионального маткапитала на третьего или последующего ребенка остаются в силе.

"Если ранее региональный маткапитал предоставлялся при рождении третьего ребенка или последующих детей, то теперь мы расширяем категории граждан, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки. Мы целенаправленно повышаем качество жизни и социальную защищенность семей, имеющих двух или более детей, тем самым решая федеральную задачу по улучшению демографической обстановки в регионе", - приведены в сообщении слова губернатора.

Областной материнский капитал в Иркутской области предоставляется с 2012 года. Его размер ежегодно индексируется и с 1 апреля 2023 года составляет 130 тыс. 438 рублей. В мае 2023 года на сессии Заксобрания региона приняли законопроект, в соответствии с которым получить региональный маткапитал семьи могут не только при рождении, но и при усыновлении третьего ребенка. Всего с 2012 года областной маткапитал в Приангарье получили почти 57 тыс. семей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, ремонт жилья, покупку участка для строительства дома или ведения садоводства, на образование ребенка, социальную адаптацию ребенка-инвалида и другие направления.